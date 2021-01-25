Позиции ДНР обстреляны с турецкого беспилотника. Есть погибший

Украина в Донбассе нанесла авиаудар в районе населённого пункта Старомихайловка с неизвестного беспилотного летательного аппарата. По неуточнённым данным погиб один военный.

Об этом заявили власти ДНР, обвинив Киев в обстреле с воздуха позиций Народной милиции.

Сообщается о том, что установить тип беспилотного летательного аппарата не удалось, однако рядом с границами ДНР ранее были замечены беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства, что дало повод предположить, что именно с этих дронов велась стрельба.

"Беспилотник не был заранее обнаружен, поскольку, вероятно, летел на большой высоте. На это способен лишь находящийся на вооружении Украины турецкий дрон Bayraktar TB2", — утверждают в Донецке.

Киев пока никак не прокомментировал это обвинение.

Местные СМИ отмечают, что в Донбассе в последние дни усиливается напряжённость: наблюдается перемещение бронетехники и солдат ВСУ, а также переброска беспилотников к линии разграничения.

Специалисты отмечают, что Киев пытается провернуть в Донбассе вариант с Карабахом, задействовав для этого беспилотные летательные аппараты и артиллерию.