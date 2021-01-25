Истребитель-перехватчик нового поколения разрабатывают в России

В России разрабатывается истребитель нового поколения, который станет заменой для МиГ-31.

Как сообщает РИА "Новости", о начале разработки нового истребителя рассказали в корпорации "Ростех". Известно, что в настоящее время разработка авиационного комплекса дальнего перехвата находится на стадии опытно-конструкторских работ. Новый истребитель носит условное обозначение МиГ-41.

Проектные работы должны завершиться созданием прототипа.

Отмечается, ранее в корпорации "МиГ" анонсировали создание МиГ-41 как совершенно нового самолёта, который не будет являться модификацией предыдущего истребителя. Кроме того, предполагалось, что МиГ-41 сможет выполнять задачи в космосе.