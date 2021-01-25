В СБУ заявили о сохранении угрозы "российского военного вторжения" с территории Крыма.
Как сообщает издание argumenti. ru, такое заявление СБУ сделала в своём сообщении, распространённом в средствах массовой информации.
По мнению Службы безопасности Украины, Россия проводит масштабные военные учения вблизи границ с Украиной, что свидетельствует о сохранении угрозы "военного вторжения".
Кроме того, украинские спецслужбы ссылаются на "милитаризацию" Крыма, что, по их мнению, также угрожает безопасности Украины.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.