На Украине боятся "российского военного вторжения" из Крыма

В СБУ заявили о сохранении угрозы "российского военного вторжения" с территории Крыма.

Как сообщает издание argumenti. ru, такое заявление СБУ сделала в своём сообщении, распространённом в средствах массовой информации.

По мнению Службы безопасности Украины, Россия проводит масштабные военные учения вблизи границ с Украиной, что свидетельствует о сохранении угрозы "военного вторжения".

Кроме того, украинские спецслужбы ссылаются на "милитаризацию" Крыма, что, по их мнению, также угрожает безопасности Украины.