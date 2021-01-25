Мьянма закупит российские беспилотники и ЗРК "Панцирь-С1"

Россия поставить Мьянме беспилотники, ЗРК "Панцирь-С1" и радиолокационные станции.

Как сообщают "Известия", соответствующий документ был подписан в ходе официального визита главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу в эту страну. В ходе визита Шойгу обсудит с главкомом армии Мьянмы военно-техническое и военное сотрудничество.

Отмечается, что Мьянма уже много лет является партнёром России в военно-технической сфере. Так, с 2001 года это государство уже закупало у нашей страны военные самолёты, вертолёты, зенитно-ракетные комплексы, бронетанковое вооружение, артиллерийские системы и радиолокационные станции. В Мьянме создан совместный сервисный центр по обслуживанию российской военной техники.