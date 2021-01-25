Россия поставить Мьянме беспилотники, ЗРК "Панцирь-С1" и радиолокационные станции.
Как сообщают "Известия", соответствующий документ был подписан в ходе официального визита главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу в эту страну. В ходе визита Шойгу обсудит с главкомом армии Мьянмы военно-техническое и военное сотрудничество.
Отмечается, что Мьянма уже много лет является партнёром России в военно-технической сфере. Так, с 2001 года это государство уже закупало у нашей страны военные самолёты, вертолёты, зенитно-ракетные комплексы, бронетанковое вооружение, артиллерийские системы и радиолокационные станции. В Мьянме создан совместный сервисный центр по обслуживанию российской военной техники.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.