Американцы направили в Южно-Китайское море авианосную группу

США направили в Южно-Китайское море авианосную группу в ответ на пролёт китайских самолётов рядом с Тайванем.

Как сообщает издание news. ru, во главе авианосной группы — эсминец "Теодор Рузвельт". Отправка группы кораблей позиционируется как ответ на пролёт рядом с территорией Тайваня тринадцати китайских самолётов. Командование США в регионе сообщило, что развёртывание сил проходит в рамках "обеспечения свободы морей".

Отмечается, что Китай имеет территориальные претензии к Тайваню. В то же время в прошедшем году США улучшили отношения с Тайванем на фоне разногласий с Пекином.