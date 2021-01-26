СМИ: Япония развернёт базы радиоэлектронной борьбы против России

По сообщениям СМИ, Япония развернёт в 2021 году базы радиоэлектронной борьбы против России и Китая.

Как сообщает издание argumenti. ru, такую информацию приводит агентство Jiji Press. По его данным, до апреля будущего года Япония введёт в эксплуатацию семь новых баз РЭБ. Сообщается, что базы будут размещены в Окинаве и Хоккайдо.

Ускоренные темпы развёртывания баз РЭБ, по информаци агентства, связаны с "угрозой со стороны Москвы". По мнению специалистов японского военного ведомства, России удалось достичь высокого уровня разработки современных средств радиоэлектронной борьбы.