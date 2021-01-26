По сообщениям СМИ, Япония развернёт в 2021 году базы радиоэлектронной борьбы против России и Китая.
Как сообщает издание argumenti. ru, такую информацию приводит агентство Jiji Press. По его данным, до апреля будущего года Япония введёт в эксплуатацию семь новых баз РЭБ. Сообщается, что базы будут размещены в Окинаве и Хоккайдо.
Ускоренные темпы развёртывания баз РЭБ, по информаци агентства, связаны с "угрозой со стороны Москвы". По мнению специалистов японского военного ведомства, России удалось достичь высокого уровня разработки современных средств радиоэлектронной борьбы.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.