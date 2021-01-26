Египет отказался от американских истребителей в пользу российских

Египет отказался от американских истребителей F-16 после их испытаний в бою с российскими МиГ-29М.

Как сообщает издание volga-day. ru, египетские военные пришли к выводу, что как в ближнем, так и в дальнем бою российские истребители превосходят американские. Кроме того, по их мнению, российские самолёты обладают более широким спектром возможностей в сравнении с F-16.

В настоящее время Египет подписал контракт на поставку 52 истребителей МиГ-29М и МиГ-29М2. Отмечается, что поставляемые в Египет истребители собираются специально с использованием композитных материалов.