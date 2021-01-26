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Турецкие военные специалисты появились в Донбассе

Силовые структуры » Министерство обороны

На подконтрольной Киеву территории Донбасса появились турецкие военные специалисты. Предполагается, что там они изучат возможности своих беспилотников.

Как сообщает издание discover24. ru, основной целью турецких военнослужащих в Донбассе является проведение рекогносцировки на местности, а также исследование возможностей БПЛА Bayraktar TB2.

В регион прибыли около десяти военных специалистов из Турции. Предполагается, что они изучат вероятные цели для удара, после чего сделают вывод о возможности повторения на Донбассе "карабахского сценария", когда беспилотники играют ключевую роль в боевых действиях.

Отмечается, что Украина в ближайшее время ожидает поставки очередной партии турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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