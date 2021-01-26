США испытает новую гиперзвуковую ракету в конце 2021 года

В конце текущего года Пентагон испытает новейшую гиперзвуковую ракету класса "земля-земля".

Как сообщает издание politros. com, на проведение третьего этапа разработки тактической ракеты Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США потратит 60 миллионов долларов. Полностью работы над ракетой планируется завершить в январе 2022 года.

Предполагается, что гиперзвуковой тактический ракетный комплекс OpFires будет способен поражать цели на расстоянии более полутора тысяч километров.