В конце текущего года Пентагон испытает новейшую гиперзвуковую ракету класса "земля-земля".
Как сообщает издание politros. com, на проведение третьего этапа разработки тактической ракеты Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США потратит 60 миллионов долларов. Полностью работы над ракетой планируется завершить в январе 2022 года.
Предполагается, что гиперзвуковой тактический ракетный комплекс OpFires будет способен поражать цели на расстоянии более полутора тысяч километров.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.