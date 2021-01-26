Китай может через пять лет отказаться от российского оружия

Китай в ближайшие пять лет может отказаться от поставок оружия из России. Такое мнение высказывают эксперты.

Как сообщает издание army-news. org, Китай начинает планомерно отказываться от поставок вооружения из России. В частности, самолёт J-20 сейчас оснащается китайскими двигателями, а не российскими.

Отмечается, что Китай сам становится крупным игроком на рынке поставок вооружений. Так, ряд китайских компаний входит в число мировых лидеров по производству военной техники. Кроме того, об амбициях Китая говорит и солидный военный бюджет, который в шесть раз превышает российский.