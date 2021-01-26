Очередная группа военных инструкторов из Литвы отправилась на Украину

На Украину прибыла очередная группа военных инструкторов из Литвы, которая будет помогать ВСУ проводить реформы.

Как сообщает издание politros. com, это уже пятая по счёту группа литовских инструкторов, которая направилась на Украину. Отмечается, что литовские военные специалисты будут помогать Киеву реформировать ВСУ под стандарты НАТО. Кроме того, в литовском оборонном ведомстве заявили, что готовы принять украинских военнослужащих в своих центрах подготовки.

Литва уже на протяжении нескольких лет оказывает Украине всестороннюю военную поддержку, в частности, отправляет в ВСУ своё списанное вооружение и военную технику.