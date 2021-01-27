Сирийские военные уничтожили банду боевиков в Дейр-эз-Зоре

Элитные подразделения сирийских войск провели операцию по уничтожению террористической группировки в провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщает "Российская газета", в ходе операции были уничтожены боевики из запрещённой в России террористической организации ДАИШ.

Отмечается, что банда террористов в течение месяца на трассе "Пальмира — Дейр-эз-Зор" совершала нападения на гражданские и военные автобусы. Во время последнего нападения боевиков 24 января погибли трое военнослужащих и ещё 10 получили ранения.

Сирийским войскам удалось выследить банду и уничтожить в ходе операции пятерых террористов.