Присутствие НАТО может быть сокращено в Литве

В министерстве обороны Литвы заявили о возможном сокращении присутствия НАТО на территории страны.

Как сообщает издание actualnews. org, такое заявление сделал в интервью министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он рассказал, что сокращение присутствия НАТО в стране возможно из-за проблем с инфраструктурой. В частности, из-за бюрократии при проведении закупок, а также из-за неслаженной работы и несоблюдения сроков возведения военной инфраструктуры.

Однако, Анушаускас отметил, что, несмотря на имеющиеся проблемы, США и Германия выделяют большие средства на строительство военной инфраструктуры в Литве.