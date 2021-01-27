Корабельный аналог ЗРК "Тор-М2" разрабатывают в России

В России разрабатывают аналог зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 для использования на флоте.

Как сообщает издание politexpert. net, разработкой корабельного аналога "Тор-М2" занимается Ижевский электромеханический завод "Купол". Предполагается, что зенитно-ракетный комплекс малой дальности корабельного базирования будет переведён на современную элементную базу.

ЗРК "Тор" был принят на вооружение в 1986 году и с этого времени прошёл три волны глубокой модернизации. Отмечается, что обновление комплекса происходит непрерывно.