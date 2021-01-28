Тиктокер Костя Киевский задержан за хулиганство на протестной акции

18-летний блогер, звезда TikTok арестован за нападение на автомобиль ФСБ во время протестов 23 января.

Константин Лакеев, известный как Костя Киевский, имеет более 800 тысяч подписчиков на платформе видеохостинга. Он регулярно получает десятки тысяч просмотров за клип.

Лакеева задержали вечером 26 января. Вместе с ним были задержаны еще 12 человек. Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Блогер обвиняется в том, что он входил в группу, которая сначала бросала снежки в Toyota Camry, а затем пинала авто и прыгала на капоте.

По данным Следственного комитета, водитель получил травмы и был обрызган слезоточивым газом. Первоначально в СМИ распространилась информация, что в результате нападения мужчине "выбили глаз". Официального подтверждения, равно как и опровержения, этому пока нет.

На допросе в СКР тиктокер сознаётся в участии в насилии.

"Я очень сожалею и приношу свои извинения. Я прошу прощения у всех, кто пострадал от этого: госслужащих, полицейских, — говорит он. — Более чем на 100% это больше не повторится."

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Лакеев доставлен в суд и взят под стражу.