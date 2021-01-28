Разрешить помаду и лак для ногтей - изменения в Уставе армии США

Армия США смягчила требования к униформе, разрешив женщинам носить серьги и пользоваться помадой, а мужчинам — делать маникюр с прозрачным лаком для ногтей.
"Равенство, инклюзивность и разнообразие — всё это очень важно для готовности армии, потому что у нас есть солдаты из всех слоев общества … и мы должны представлять их, поэтому наша армейская политика должна способствовать равенству и инклюзивности", — заявил генерал-лейтенант Гэри Брито.
Новые правила были обнародованы всего через день после того, как президент Джо Байден подписал указ, отменяющий запрет своего предшественника на призыв трансгендеров в армию.
Американцы озадачены: не становится инклюзивность в войсках важнее боевой эффективности?
"Отлично, — написал один из пользователей Twitter. — Надо выглядеть лучше, когда убиваешь из-за нефти".
Другой комментатор согласился:
"Вы что, издеваетесь надо мной из-за этой ерунды? Ты беспокоишься о губной помаде и волосах, а я беспокоюсь об их психическом здоровье и о том, чтобы дать им в руки штурмовое оружие с лицензией на убийство".
Другие пошли ещё дальше, утверждая, что такая игра подрывает национальную безопасность.
"Кто будет защищать Америку? — спросил один из пользователей Twitter. — Конечно, не армия, которая больше заботится о своих волосах, чем о готовности воевать".
Армейские чиновники, однако, защищали изменения, как необходимые для того, чтобы идти в ногу с современными тенденциями. Так, майор Майкл Гринстон отметил, что военные должны адаптироваться:
"Некоторые люди не любят перемен, но так уж устроен мир. Всё меняется со временем, и мы должны меняться".
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