Разрешить помаду и лак для ногтей - изменения в Уставе армии США

Армия США смягчила требования к униформе, разрешив женщинам носить серьги и пользоваться помадой, а мужчинам — делать маникюр с прозрачным лаком для ногтей.

"Равенство, инклюзивность и разнообразие — всё это очень важно для готовности армии, потому что у нас есть солдаты из всех слоев общества … и мы должны представлять их, поэтому наша армейская политика должна способствовать равенству и инклюзивности", — заявил генерал-лейтенант Гэри Брито.

Новые правила были обнародованы всего через день после того, как президент Джо Байден подписал указ, отменяющий запрет своего предшественника на призыв трансгендеров в армию.

© Из презентации армии США показывающей изменение правил внешнего вида солдат © Армия США

Американцы озадачены: не становится инклюзивность в войсках важнее боевой эффективности?

"Отлично, — написал один из пользователей Twitter. — Надо выглядеть лучше, когда убиваешь из-за нефти".

Другой комментатор согласился:

"Вы что, издеваетесь надо мной из-за этой ерунды? Ты беспокоишься о губной помаде и волосах, а я беспокоюсь об их психическом здоровье и о том, чтобы дать им в руки штурмовое оружие с лицензией на убийство".

Другие пошли ещё дальше, утверждая, что такая игра подрывает национальную безопасность.

"Кто будет защищать Америку? — спросил один из пользователей Twitter. — Конечно, не армия, которая больше заботится о своих волосах, чем о готовности воевать".

Армейские чиновники, однако, защищали изменения, как необходимые для того, чтобы идти в ногу с современными тенденциями. Так, майор Майкл Гринстон отметил, что военные должны адаптироваться: