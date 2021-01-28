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Бомбардировщики США пролетели над Ближним Востоком

Силовые структуры » Министерство обороны

Бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress ВВС США в среду успешно выполнили дальнюю и кратковременную оборонительную миссию на Ближнем Востоке.

Бомбардировщики США пролетели над Ближним Востоком

Об этом сообщили в Пентагоне.

Самолёты вылетели с базы ВВС США Барксдейл, расположенной в Луизиане, и пролетели над Персидским заливом и Саудовской Аравией, где были интегрированы с авиационными центрами и другими самолётами Центрального командования ВВС, такими как истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle, истребители F-16 Fighting Falcon и самолёты-заправщики KC-10 Extende и KC-135 Stratotanker.

Как следует из опубликованного военным ведомством пресс-релиза, патруль должен был "продемонстрировать способность американских военных развёртывать свою воздушную мощь в любой точке мира, чтобы сдерживать возможные агрессии и продемонстрировать приверженность США региональной безопасности".

"США не стремятся к конфликту, но по-прежнему готовы и привержены реагированию на любые непредвиденные обстоятельства во всём мире", — говорится в заявлении.

К слову, это шестой раз, с ноября прошлого года, и третий раз в этом году, когда американские стратегические бомбардировщики летают в миссиях вблизи Ирана, и первый раз с тех пор, как президент Джо Байден вступил в должность.

ДЛЯ СПРАВКИ

B-52H Stratofortress — это дозвуковой стратегический бомбардировщик большой дальности, способный выполнять различные миссии.

Самолёт может летать на высоких дозвуковых скоростях на высотах, достигающих 15000 метров, и имеет автономию, превышающую 14000 километров.

Кроме того, он может перевозить широкий спектр боеприпасов.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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