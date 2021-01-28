Таиланд закупит у России опорно-пусковые установки "Джигит"

Россия поставит Военно-морским силам Таиланда опорно-пусковые установки "Джигит".

Как сообщает "Российская газета", Таиланд закупит у России пять установок, заказ поступил от управления вооружений ВМС страны. Известно, что эти комплексы будут состоять на вооружении подразделений морской авиации и береговой обороны ВМС Таиланда. Стоимость поставки составит около 8,2 миллионов долларов.

Отмечается, что установка "Джигит" используется для пуска двух ракет из переносных ЗРК "Игла" и "Игла-С", время развёртывания на боевой позиции составляет всего 180 секунд.