Первую электрическую торпеду испытали в России

В России завершились государственные испытания первой электрической торпеды. Подчёркивается, что она превосходит западные аналоги.

Как сообщает издание voennoedelo. com, разработка снаряда проводилась в корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Отмечается, что данная электрическая торпеда — первая, созданная в постсоветской России.

Гендиректор корпорации Борис Обносов отметил, что серийные образцы новейшего вооружения уже поступают в подразделения Военно-морского флота.

Кроме того, Обносов заявил, что созданная в России электрическая торпеда значительно превосходит по своим тактико-техническим характеристикам советские образцы.