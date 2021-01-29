Чеченец, устроивший драку с ОМОНом, пытался сбежать в Латвию

Мужчина, устроивший "показательную" драку с ОМОНом во время московской акции протеста в минувшие выходные, был арестован в лесу недалеко от российско-латвийской границы.

Ролик кулачного боя Саида-Мухаммеда Джумаева стал вирусным.

По данным телеграм-канала Life Shot, Джумаев был задержан в Псковской области. Он направлялся в сторону границы с Латвией. По данным канала, с собой у него были два компаса и карту.

Мужчина попытался сбежать, но не оказал никакого сопротивления, когда его схватили, сообщает издание.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС сообщило, что Джумаева доставили в Москву для допроса.

Напомним, этническому чеченцу Джумаеву ранее предлагал помощь депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, объявивший, что глава Чечни Рамзан Кадыров "выручит его", если он скажет, что не поддерживает протесты, и сдастся.

Во вторник помощник депутата Татьяна Лазина сообщила, что молодой чеченец выразил раскаяние в содеянном.

"То, что произошло, было несчастливым стечением обстоятельств. "Это не имеет абсолютно никакого отношения к поддержке Навального и его политических взглядов", -сказала Лазина. — Молодой человек раскаивается в содеянном и сожалеет об этом."

28 января суд арестовал Джумаева на два месяца - до 23 марта.