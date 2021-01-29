Крылатую ракету "Буревестник" испытают в России в 2021 году

В России в ближайшее время проведут испытания новейшей крылатой ракеты "Буревестник".

Как сообщает издание discover24. ru, испытания ракеты, оснащённой ядерной силовой установки пройдут на Новой Земле. По снимкам со спутника можно сделать вывод, что в районе предполагаемых учений уже готова вся необходимая инфраструктура. Это позволяет сделать вывод о том, что испытания могут стартовать в самое ближайшее время.

Издание отмечает, что во время в ходе испытаний будет отработано поражение целей на больших расстояниях.