Министерство обороны России впервые раскрыло некоторые характеристики ракетного комплекса "Ярс-С".
Как сообщает издание govoritmoskva. ru, ведомство поделилось информацией о характеристиках комплекса в рамках Единого дня военной приёмки.
В частности, стало известно, что длина ракеты составляет 17,8 метра при стартовой массе 46 тонн. Масса полезной нагрузки составила 1250 килограммов, а максимальная дальность полёта — 10 тысяч километров.
Известно, что "Ярс" оснащён твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся боеголовкой.
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