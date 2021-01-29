Раскрыты характеристики ракетного комплекса "Ярс-С"

Министерство обороны России впервые раскрыло некоторые характеристики ракетного комплекса "Ярс-С".

Как сообщает издание govoritmoskva. ru, ведомство поделилось информацией о характеристиках комплекса в рамках Единого дня военной приёмки.

В частности, стало известно, что длина ракеты составляет 17,8 метра при стартовой массе 46 тонн. Масса полезной нагрузки составила 1250 килограммов, а максимальная дальность полёта — 10 тысяч километров.

Известно, что "Ярс" оснащён твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся боеголовкой.