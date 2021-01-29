Российский истребитель помешал переброске авиации НАТО

Российский истребитель Су-27 помешал переброске авиации НАТО над Средиземным морем.

Как сообщает издание chto-proishodit. ru, натовские бомбардировщики перебрасывались на Ближний Восток. Российский Су-27 сблизился с нидерландским заправщиком KC-10, который сопровождал американские и британские самолёты.

Эксперты отмечают, что появление российского истребителя в воздушном пространстве восточного Средиземноморья стало полной неожиданностью для сил НАТО. Это может служить для североатлантического альянса сигналом готовности России жёстко отвечать на любые провокации.