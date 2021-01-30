В Техасе сразу 11 военных были экстренно доставлены в госпиталь из-за острого отравления антифризом.
Инцидент произошёл на базе Форт Блисс, где служат более 17 тысяч военнослужащих. После десятидневных учений солдаты решили расслабиться и употребить алкоголь, однако они перепутали его с антифризом.
Двое из поступивших в госпиталь находятся в критическом состоянии.
"Первоначальная токсикологическая экспертиза показала, что солдаты отравились этиленгликолем", — сообщают представители армии США.
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