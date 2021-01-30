В США солдаты массово отравились антифризом

В Техасе сразу 11 военных были экстренно доставлены в госпиталь из-за острого отравления антифризом.

Инцидент произошёл на базе Форт Блисс, где служат более 17 тысяч военнослужащих. После десятидневных учений солдаты решили расслабиться и употребить алкоголь, однако они перепутали его с антифризом.

Двое из поступивших в госпиталь находятся в критическом состоянии.