В Карабахе применят беспилотники для контроля установленного перемирия. Об этом сообщили в совместном российско-турецком центре по контролю за прекращением огня.
"Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников", — отметили в центре.
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