В Москве нанимают спортсменов для атаки на полицию 31 января

Полиция начала проверять информацию о найме спортсменов в Москве для атак на стражей порядка 31 января. В правоохранительные органы поступило обращение от жителя столицы, который увидел соответствующее объявление в интернете.

"В воскресенье в полдень нужно прийти к станции метро "Лубянка" с целью участия в митинге и нападении на сотрудников полиции с перцовым баллончиком, при этом снимая все на видео", — писал автор объявления.

Всем согласившимся на "работу" обещали заплатить по 10-20 тысяч рублей в конце дня.