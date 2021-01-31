Командование украинской армии готовит инженерно-саперные подразделения для возможной отправки в Донбасс.

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"Кроме того, военно-политическое руководство Украины не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе. По данным нашей разведки, на одном из полигонов Национальной гвардии Украины в Харьковской области проходят подготовку инженерно-саперные подразделения. В ходе обучения отрабатывались вопросы по разведке и поиску минно-взрывных заграждений, обезвреживанию мин и специфике подрыва различных конструкций и сооружений", — утверждает представитель ЛНР.