Российско-турецкий центр мониторинга мира заработал в Нагорном Карабахе

Россия и Турция открыли совместный мониторинговый центр,который будет следить за ситуацией и фиксировать нарушения перемирия в Нагорном Карабахе.
Центр базируется в восточной части региона. От каждой страны - России и Турции - работать в нём будут по 60 военнослужащих.
В церемонии открытия приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, а также заместители министра обороны России и Турции.
"Центр стал результатом тесного сотрудничества Москвы и Анкары, — заявил в ходе церемонии заместитель министра обороны России Александр Фомин. — Его создание направлено на создание благоприятных условий для прочного мира в регионе, который на протяжении десятилетий был предметом ожесточенного территориального спора".
Мониторинговый центр будет напрямую связан с армянским и азербайджанским командованием и российскими миротворцами, дислоцирующимися в регионе.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону вопрос создания центра.
"Оба лидера приветствовали это развитие событий и выразили надежду, что его работа позволит еще больше стабилизировать ситуацию в спорном регионе", — говорится в заявлении Кремля.
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