Российско-турецкий центр мониторинга мира заработал в Нагорном Карабахе

Россия и Турция открыли совместный мониторинговый центр,который будет следить за ситуацией и фиксировать нарушения перемирия в Нагорном Карабахе.

Центр базируется в восточной части региона. От каждой страны - России и Турции - работать в нём будут по 60 военнослужащих.

В церемонии открытия приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, а также заместители министра обороны России и Турции.

"Центр стал результатом тесного сотрудничества Москвы и Анкары, — заявил в ходе церемонии заместитель министра обороны России Александр Фомин. — Его создание направлено на создание благоприятных условий для прочного мира в регионе, который на протяжении десятилетий был предметом ожесточенного территориального спора".

Мониторинговый центр будет напрямую связан с армянским и азербайджанским командованием и российскими миротворцами, дислоцирующимися в регионе.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону вопрос создания центра.