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НАТО решил не выводить войска из Афганистана

Силовые структуры » Министерство обороны

НАТОвские коалиционные силы не покинут Афганистан к маю — крайнему сроку, обозначенному экс-президентом США Дональдом Трампом.

НАТО решил не выводить войска из Афганистана

"Полного вывода войск союзниками к концу апреля не будет", — заявил ИА Reuters "один из высокопоставленных чинов НАТО".

По словам источника агентства, "условия не были выполнены, чтобы оправдать полномасштабный вывод войск":

"С приходом новой администрации США в политику будут внесены коррективы, чувство поспешного ухода, которое было преобладающим, будет устранено, и мы сможем увидеть гораздо более продуманную стратегию выхода", — сказал неназванный военный функционер.

Напомним, во время своего президентства Трамп был непреклонен в том, чтобы вернуть войска домой и положить конец 20-летней войне, которая бушует в Афганистане. Его администрация в прошлом году вела переговоры с силами талибов о полномасштабном выводе войск к маю этого года, если обстановка в стране стабилизируется и при условии, что талибы разорвут связи с террористическими группировками и вступят в мирные переговоры с афганским правительством.

Бывший президент также приказал Пентагону вывести тысячи военнослужащих к середине января, оставив в стране только 2500 американских военнослужащих, что является самым низким показателем с 2001 года.

"Союзники продолжают оценивать общую ситуацию и консультироваться о дальнейших действиях", — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Представитель талибов заявил агентству Reuters, что группировка по-прежнему надеется, что США покинут страну к концу года.

"Мы также ожидаем, что НАТО подумает о том, чтобы положить конец этой войне и избежать новых оправданий для продления войны в Афганистане, — сказал пресс-секретарь. — Но ещё предстоит выяснить, в каком направлении Байден будет вести войну, поскольку в его кампании об этом мало, что говорилось. Хотя мы помним, что он занимал пост вице-президента при Бараке Обаме, который продолжал войны, и чиновники администрации Байдена уже дали понять, что подобная жесткая позиция будет сохраняться и при его президентстве".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил:

"Талибы не выполнили своих обязательств по отказу от терроризма и прекращению насильственных нападений на афганские национальные силы безопасности, и из-за этого очень трудно увидеть конкретный путь вперед для урегулирования путем переговоров."

Автор: Ольга Лебедева
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