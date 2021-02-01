Арткомплекс "Деривация-ПВО" получит новые управляемые снаряды

Российский зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" получит новейший управляемый снаряд.

Как сообщает издание voennoedelo. com со ссылкой на пресс-службу "Уралвагонзавода", комплекс получит на вооружение управляемые, многофункциональные и бронебойно-подкалиберные снаряды.

Известно, что в настоящее время проходят испытания указанных боеприпасов. Эксперты отмечают, что применение данных снарядов существенно расширит возможности ПВО переднего края боевых действий.

Комплекс "Деривация-ПВО" — самоходная установка на базе шасси БМП-3, имеющая на вооружении 57-миллиметровую автоматическую пушку.