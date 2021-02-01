Российские боевые машины будут впервые представлены за границей на международном авиасалоне Aero India 2021.
Как сообщает "Российская газета", премьерный показ российской бронемашины состоится на авиасалоне, который откроется 3 февраля в Бангалоре.
Перспективная платформа "Бумеранг" была специально разработана по заказу Министерства обороны России. Концепция платформы позволяет создавать на её базе машины, способные отрабатывать широкий спектр задач.
БТР К-16 имеет в качестве вооружения управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулемётом. Защита представлена композитной бронёй.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.