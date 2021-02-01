Российские боевые машины "Бумеранг" впервые представят за границей

Российские боевые машины будут впервые представлены за границей на международном авиасалоне Aero India 2021.

Как сообщает "Российская газета", премьерный показ российской бронемашины состоится на авиасалоне, который откроется 3 февраля в Бангалоре.

Перспективная платформа "Бумеранг" была специально разработана по заказу Министерства обороны России. Концепция платформы позволяет создавать на её базе машины, способные отрабатывать широкий спектр задач.

БТР К-16 имеет в качестве вооружения управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулемётом. Защита представлена композитной бронёй.