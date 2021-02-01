Россия направила в Сирию три борта с оружием и техникой

После провокаций со стороны Турции и протурецких формирований Россия направила в Сирию дополнительное вооружение.

Как сообщает издание news-r.ru, в последнее время на севере Сирии участились провокации со стороны турецкой армии и джихадистов. В этой связи в течение трёх дней Россия направила в Сирию военно-транспортные самолёты Ан-124 и Ил-76, которые перебросили в страну дополнительное вооружение. В частности, СМИ сообщают о доставке истребителей, вертолётов, систем ПВО. Однако достоверно не известно, какое именно оружие было направлено в Сирию.