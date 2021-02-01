Перспективы войны между США и Россией описал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Эксперт уверен: российские военные в крайнем случае прибегнут и к ядерному оружию.
Ранее во многих СМИ описывалась точка зрения военного эксперта Брайана Кларка (США), который заверял: привычные американцам варианты ведения военных действий могут не сработать в случае конфликта с Россией и Китаем. Также Кларк напомнил, что Штаты вкладываются в новейшую технику, но её образцов пока очень мало.
Рассматривая возможный конфликт, в интервью изданию "ОСН" Сивков отмечает: у США будет в нём преимущество, если военные действия начнутся на солидном удалении от российских границ.
"Соединённые Штаты Америки имеют вооружённые силы, оптимизированные для ведения войн со странами третьего мира. Чтобы вести войну с мощными, высокотехнологичными государствами, им потребуется реорганизация вооруженных сил и подготовка обороны.
Это отнюдь не значит, что вооружённые силы США менее мощные, чем у России. Конечно, они обладают большим потенциалом. Но вопрос в том, где будут вестись боевые действия. В удалённых от России странах у США будет преимущество, потому что есть превосходство на морях и океанах, доминирование в воздушных сферах.
За счёт этого поддерживается коммуникация и есть возможность создать группировку. Но если пойдёт речь о войне США на территории России, то тут да — потребуется мощная и серьёзная группировка войск. И подготовка, в первую очередь морально-психологическая. В этих условиях, да, война с Россией будет очень тяжёлой", — отмечает эксперт.
Понятно, что американцы не станут воевать без понимания своего превосходства в конфликте, без понимания того, что обязательно победят. И российские военные поведут себя так же.
"К тому же в случае поражения в войне Россия перейдёт к применению ядерного оружия. Кстати, как и США. Поэтому военный конфликт маловероятен.
Наиболее реален конфликт пограничного масштаба на территории третьих стран, не затрагивающих нашу и американскую территории.
По нашей классификации это вооружённый конфликт — в пределах 100-150 тысяч с каждой из сторон. А ещё даже меньше того, пограничный конфликт — 10-12 тысяч человек с каждой стороны.
Такой конфликт возможен, реален.
Я могу сказать так: из самых маловероятных — столкновение США и России на территории ДНР и ЛНР или Сирии. Но такой конфликт обе стороны постараются максимально быстро купировать", — уверен Сивков.
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