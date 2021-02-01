Реальные сценарии войны РФ и США: мнение военного аналитика

Перспективы войны между США и Россией описал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Эксперт уверен: российские военные в крайнем случае прибегнут и к ядерному оружию.

Ранее во многих СМИ описывалась точка зрения военного эксперта Брайана Кларка (США), который заверял: привычные американцам варианты ведения военных действий могут не сработать в случае конфликта с Россией и Китаем. Также Кларк напомнил, что Штаты вкладываются в новейшую технику, но её образцов пока очень мало.

Рассматривая возможный конфликт, в интервью изданию "ОСН" Сивков отмечает: у США будет в нём преимущество, если военные действия начнутся на солидном удалении от российских границ.

"Соединённые Штаты Америки имеют вооружённые силы, оптимизированные для ведения войн со странами третьего мира. Чтобы вести войну с мощными, высокотехнологичными государствами, им потребуется реорганизация вооруженных сил и подготовка обороны. Это отнюдь не значит, что вооружённые силы США менее мощные, чем у России. Конечно, они обладают большим потенциалом. Но вопрос в том, где будут вестись боевые действия. В удалённых от России странах у США будет преимущество, потому что есть превосходство на морях и океанах, доминирование в воздушных сферах. За счёт этого поддерживается коммуникация и есть возможность создать группировку. Но если пойдёт речь о войне США на территории России, то тут да — потребуется мощная и серьёзная группировка войск. И подготовка, в первую очередь морально-психологическая. В этих условиях, да, война с Россией будет очень тяжёлой", — отмечает эксперт.

Понятно, что американцы не станут воевать без понимания своего превосходства в конфликте, без понимания того, что обязательно победят. И российские военные поведут себя так же.