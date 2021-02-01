Комплексы радиоэлектронных помех развернут на Урале и в Сибири

В 2021 году на Урале и в Сибири будет развёрнута группировка комплексов радиоэлектронных помех "Поле-21".

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны, комплексы будут препятствовать крылатым ракетам, высокоточному оружию и беспилотникам.

Комплекс "Поле-21" представляет собой множество датчиков, которые создают помехи, находясь на значительном расстоянии друг от друга. Их преимущество состоит в том, что каждым из датчиков можно управлять удалённо.

Отмечается, что эксперты сходятся во мнении, что данные системы кардинально усилят защиту территории страны.