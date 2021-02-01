Российские военные советники провели учения с сирийскими артиллеристами

Российские военные советники провели учения с артиллеристами Сирийской арабской армии в провинции Алеппо.

Как сообщает издание riafan. ru, манёвры проводились в соединении, на вооружении которого состоят российские дальнобойные гаубицы Д-30. Подразделение дислоцируется в пяти километрах от линии соприкосновения с территорией, которая находится под контролем террористических формирований.

"В условиях режима прекращения боевых действий в сирийских вооруженных силах организованы занятия по боевой подготовке. Российские военные советники оказывают методическую помощь офицерам-артиллеристам и расчетам", — цитирует издание представителя группировки сил ВС РФ в Сирии Евгения Кулешова.

Отмечается, что в результате учений время приведения гаубиц в боевое положение сократилось с 30 до 10 минут.