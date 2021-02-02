Европол: мошенники продают в аэропортах ЕС поддельные COVID-тесты

Полицейское агентство Евросоюза предупредило, что в аэропортах появились "преступные группировки, продающие поддельные отрицательные результаты тестов на коронавирус".

По данным Европола, стоит такой "документ" порядка €300 ($362). И спрос на них "стабильно высокий", так как отрицательный тест на COVID — главное условие для пересечения границы.

Европол сообщил, что недавно были арестованы несколько подозреваемых в продаже поддельных документов в аэропортах Франции и Великобритании. Банды торговали фальшивыми отрицательными тестами онлайн и через чаты обмена сообщениями в Испании и Нидерландах.

В одном случае полиция арестовала подозреваемого в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже за продажу поддельных тестов по цене от €150 до €300 за штуку.

Еще один арест был произведён в аэропорту Лутон близ Лондона, в то время как власти Испании и Нидерландов провели аналогичные аресты.