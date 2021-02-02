Европол: мошенники продают в аэропортах ЕС поддельные COVID-тесты

Полицейское агентство Евросоюза предупредило, что в аэропортах появились "преступные группировки, продающие поддельные отрицательные результаты тестов на коронавирус".
По данным Европола, стоит такой "документ" порядка €300 ($362). И спрос на них "стабильно высокий", так как отрицательный тест на COVID — главное условие для пересечения границы.
Европол сообщил, что недавно были арестованы несколько подозреваемых в продаже поддельных документов в аэропортах Франции и Великобритании. Банды торговали фальшивыми отрицательными тестами онлайн и через чаты обмена сообщениями в Испании и Нидерландах.
"Разведка предполагает, что в Великобритании мошенники были пойманы на продаже поддельных тестовых документов COVID-19 за 100 фунтов стерлингов ($136), подделав название подлинной лаборатории на фальшивых сертификатах", — отметил Европол.
"До тех пор пока ограничения на поездки остаются в силе из-за пандемии, очень вероятно, что преступники воспользуются возможностью производства и продажи поддельных сертификатов об отсутствии заражения коронавирусом", — предупредил Европол государства-члены ЕС.
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