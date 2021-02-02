Заместитель начальника Управления народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал о том, что на сторону ДНР перешёл украинский танкист.
Как сообщает "Комсомольская правда", по словам Басурина, солдат механизированного батальона первой танковой бригады ВСУ обратился за помощью к силовикам ДНР с просьбой защитить его от произвола сослуживцев.
Операцию по переходу рядового провели в ДНР 28 января. Отмечается, что в настоящее время жизни солдата ничего не угрожает, ему оказывают психологическую помощь.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".