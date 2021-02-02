Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провёл артиллерийские стрельбы по разным видам целей в Баренцевом море.
Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службу Северного флота, экипаж провёл стрельбы по береговым и воздушным целям. Крейсер своим огнём уничтожил огневую точку и наблюдательный пункт условного противника.
Кроме того, моряки отработали уничтожение воздушных целей, а именно имитацию самолёта и крылатой ракеты условного врага.
Отмечается, что "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море неделю назад. Экипаж занимается совершенствованием своей военно-морской подготовки.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".