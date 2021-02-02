Концерн "Калашников" может поставить Индии управляемые ракеты

Россия может поставить в Индию управляемые зенитные ракеты 9М333. Индийские СМИ сообщают, что поставлять боеприпасы будет концерн "Калашников".

Как сообщает издание regnum. ru, о возможных поставках сообщил индийский новостной портал DefenseWorld, по информации которого стороны проводили переговоры в завершении прошлого года и достигли прогресса.

Отмечается, что в российском концерне не опровергли возможность поставок, но и подробностей не раскрыли.

Зенитные управляемые ракеты 9М333 предназначены для использования с зенитными ракетными комплексами "Стрела-10". Она способна поражать низколетящие самолёты и вертолёты противника, а также крылатые ракеты и беспилотники в условиях постановки оптических помех.