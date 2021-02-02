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Для профориентации российских военных применят нейропсихологию

Силовые структуры » Министерство обороны

Нейропсихологическую диагностику применят для профориентации российских военных.

"В ходе тестирования военнослужащих разрабатываемый проект будет регистрировать активность отделов головного мозга, мимику, движение глаз, направление взгляда, жесты, дыхание, сердцебиение. Это позволит выделить объективную предрасположенность солдат и офицеров к выполнению определенного вида профессиональной деятельности", — цитирует издание "Военное дело" пресс-службу Минобороны России.

Отмечается, что такая методика позволит объективно оценивать стрессоустойчивость военных в критических ситуациях.

Предполагается, что нейропсихологическую диагностику будут применять в военкоматах для более эффективного распределения призывников по родам войск.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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