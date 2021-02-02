Забайкальские военные получили на вооружение новые пистолеты "Грач"

В Забайкальском крае подразделение специального назначения получило на вооружение новые пистолеты "Грач".

Как сообщает "Росинформбюро", в настоящее время оружие используется военнослужащими для проведения занятий по боевой подготовке.

Отмечается, что пистолет оснащён увеличенным магазином на 18 патронов. "Грач" обладает плавным спуском с небольшим ходом спускового крючка, благодаря чему можно вести более интенсивную стрельбу. С пистолетом можно применять подствольный фонарь с лазерным целеуказателем. Помимо этого, "Грач" может поражать бронированные цели при помощи бронебойных патронов.