Систему дистанционного управления снайперским огнём создали в России

В России разработали модуль дистанционного управления снайперским огнём "Рубеж".

Как сообщает издание riafan. ru, разработкой управляемого модуля занималась компания Lobaev Arms.

Отмечается, что новейшая разработка позволяет решить одну из главных проблем современного снайпинга.

"Сейчас в снайпинге главная проблема — быстро уйти с огневой позиции, потому что после того, как делается даже один выстрел, по баллистике легко просчитать место, где находится боец, и "накрыть" стрелка ответным огнем", — приводит издание слова конструктора оружия Владислава Лобаева.

"Рубеж" способен использовать как боевые, так и нелетальные патроны, а также мгновенно переключаться между режимами применения боеприпаса.

Разработчики отмечают, что испытанные с модулем винтовки поражали цели на расстоянии 400 метров, демонстрируя при этом высокую кучность стрельбы.