Возможность ядерной войны с Россией и Китаем не исключают в Пентагоне

В Пентагоне не исключили ядерную войну с Россией и Китаем. Об этом рассказал американский военачальник.

Как сообщает РИА "Новости", Глава Стратегического командования Соединённых Штатов, адмирал Чарльз Ричард не исключил, что США может вступить в ядерную войну с Россией или Китаем.

"Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству", — цитирует Ричарда агентство.

Кроме того, адмирал отметил ускоренный рост стратегических сил России и Китая. В частности, Ричард указал тот факт, что Москва занимается модернизацией ядерных сил и разработкой новых типов вооружений.