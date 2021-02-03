Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту российский военный спутник

Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту очередной российский военный спутник.

Пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на российское военное ведомство, запуск ракеты прошёл в минувший вторник с космодрома Плесецк в Архангельской области в 23:45 по московскому времени.

Отмечается, что пуск ракеты и вывод спутника на орбиту прошли в штатном режиме. В настоящее время аппарат уже принят на управление наземными средствами ВКС, со спутником установлена устойчивая связь, все системы устройства работают.