Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту очередной российский военный спутник.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на российское военное ведомство, запуск ракеты прошёл в минувший вторник с космодрома Плесецк в Архангельской области в 23:45 по московскому времени.
Отмечается, что пуск ракеты и вывод спутника на орбиту прошли в штатном режиме. В настоящее время аппарат уже принят на управление наземными средствами ВКС, со спутником установлена устойчивая связь, все системы устройства работают.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.