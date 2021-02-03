Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Митя Фомин сделал силиконовый слепок с лица
Кремль дал оценку ситуации с блокировкой украинских каналов
Главный терапевт Минздрава назвала побочные эффекты вакцины от COVID-19
Богомолов укорил Полину Гагарину за роман с женатым продюсером
Пригожин рассказал, как Валерия отказалась петь песни Шнурова
О каких проблемах со здоровьем могут говорить красные родинки?
Медведев и Рублёв вывели Россию в полуфинал ATP Cup
Дмитрий Шепелев решил сделать сына теннисистом
Радимов назвал "Спартак" змеиным логовом

Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в танк в Белоруссии

Силовые структуры » Министерство обороны

В Белоруссии группа неизвестных напала на колонну военной техники и бросила "коктейль Молотова" в танк Т-72.

Как сообщает издание avia. pro, железнодорожный состав с бронетехникой направлялся на учения. По некоторым данным, пострадавший танк состоял на вооружении 120-й ОМБР, дислоцирующейся в Минске.

Известно, что группа людей смогла беспрепятственно подойти к составу и бросить в танк бутылку с воспламеняющейся смесью. В результате бронемашина сильно пострадала, среди военных пострадавших нет.

Примечательно, что состав, перевозивший военную технику, должны образом не охранялся, что и позволило злоумышленникам повредить танк.

 

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Пригожин рассказал, как Валерия отказалась петь песни Шнурова
О каких проблемах со здоровьем могут говорить красные родинки?
Медведев и Рублёв вывели Россию в полуфинал ATP Cup
Дмитрий Шепелев решил сделать сына теннисистом
Радимов назвал "Спартак" змеиным логовом
Доктор Мясников призвал отказаться от масок и перчаток
В Москве спасли 11-месячного ребёнка с застрявшей во рту пустышкой
Всё будет!: Ермакова объявила о старте кастингов в реалити-шоу "Дом-2"
Еда, алкоголь, стресс влияют на вес. Но первую скрипку играют гормоны
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Популярное
Общество
Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде

Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.

Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан
Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов
Общество
МИД Австрии объяснил присутствие своего дипломата на суде по Навальному
Евросоюз
"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия
Жириновский оценил приговор Навальному
Общество
Жириновский оценил приговор Навальному
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников