Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в танк в Белоруссии

В Белоруссии группа неизвестных напала на колонну военной техники и бросила "коктейль Молотова" в танк Т-72.

Как сообщает издание avia. pro, железнодорожный состав с бронетехникой направлялся на учения. По некоторым данным, пострадавший танк состоял на вооружении 120-й ОМБР, дислоцирующейся в Минске.

Известно, что группа людей смогла беспрепятственно подойти к составу и бросить в танк бутылку с воспламеняющейся смесью. В результате бронемашина сильно пострадала, среди военных пострадавших нет.

Примечательно, что состав, перевозивший военную технику, должны образом не охранялся, что и позволило злоумышленникам повредить танк.