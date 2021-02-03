Россия может вернуть на службу "Ядерного призрака"

В России на службу минобороны может вернуться "Ядерный призрак". Так американцы называли боевой железнодорожный ракетный комплекс.

Как сообщает издание dni24. com, Россия планирует продолжить разработку боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин".

Отмечается, что в стране воссоздаётся ударная группировка трёх видов базирования — шахтного, железнодорожного и подвижного грунтового. При том, что наземные комплексы быстро приводятся в состояние боеготовности, их уязвимым местом является то, что возможно вычислить их местоположение и нанести по ним удар.

В свою очередь, комплексы железнодорожного базирования обладают высокой мобильностью, и могут наносить удар из разных точек.