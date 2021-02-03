В Норвегию прибыли 200 военных США для развёртывания бомбардировщиков

В Норвегию были переброшены более 200 американских военных для развёртывания бомбардировщиков.

Как сообщает "Интерфакс", на авиабазу Эрланн прибыли военнослужащие 7-го бомбардировочного крыла ВВС США с базы Дайесс в Техасе. Ожидается, что в скором времени в Норвегию прибудет группа стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer. Ожидается, что бомбардировщики прибудут в период с 7 по 20 февраля этого года.

В настоящее время на базе Эрланн находится эскадрилья норвежских истребителей F-35A Lightning II и вертолётное подразделение.