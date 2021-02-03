Россия и Индия будут совместно производить МиГ-35

Россия и Индия на аэрокосмическом салоне Aero India 2021 договорились о совместном производстве истребителей МиГ-35.

Как сообщает "Российская газета", стороны также договорились о продвижении в тендере на покупку индийским минобороны 110 самолётов. Договорённость была достигнута с корпорацией HAL.

"Ожидаем объявления тендера на поставку самолетов. Но более быстрая и надежная работа по этому вопросу и поставка самолетов возможна в рамках межправительственного соглашения", - приводит издание слова замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимира Дрожжова.