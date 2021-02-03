В Сирии установили памятник российскому лётчику Роману Филипову

Майор Роман Филипов посмертно удостоен звания Героя России. Бюст героя установили на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

"Это вам за пацанов!" — последние слова Романа Филипова. № февраля 2018 года его самолёт был подбит боевиками в сирийской провинции Идлиб. Майор катапультировался и на земле вступил в бой с террористами. Когда его окружили, лётчик подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Романа Филипова похоронили с воинскими почестями в родном Воронеже. А сегодня на российской авиабазе Хмеймим в Сирии был торжественно открыт памятник Герою России. Бюст лётчика Филипова создал скульптор Михаил Сердюков.

"Сегодня мы отдаём дань памяти всем, кто сражался на сирийской земле с международным терроризмом, всем, кто не вернулся на родину и погиб, тем самым выполнив свой долг до конца. Среди них наш лётчик, герой майор Филипов Роман Николаевич. Свою жизнь он посвятил благородному делу, защите нашей Родины", — произнёс командующий группировкой войск Вооружённых сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко на торжественной церемонии.

Фотографии и видеозапись этого памятного мероприятия будут отправлены родителям Романа Филипова, сообщает ТАСС.