ВКС России нанесли удар по террористам в Идлибе

Российская авиация нанесла удар по позициям боевиков в сирийском Идлибе. Позиции протурецких сил были уничтожены.

Как сообщает издание runews24. ru, перед нанесением удара российские самолёты долго кружили в небе, пытаясь обнаружить вооружённые формирования. После того, как цель была обнаружена, по ней был нанесён ракетный удар, в результате которого позиции боевиков у Харбануша были полностью уничтожены. Кроме того, была уничтожена колонна военной техники террористов.

Отмечается, что в момент удара в небе находились четыре турецких беспилотника "Байрактар", которые пытались помешать атаки авиации.